Константин Бочарский: Как «красный океан» едва не утопил мой бизнес Правила игры с поставщиками известных брендов понятны и удобны, но это ловушка: на таких товарах не заработаешь. Владелец магазина игрушек рассказывает, как осознал это и создал собственный рынок.