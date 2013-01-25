НДС для иностранных интернет-магазинов: Что будет с ценами и кому это выгодно Разбираемся, как предложение ФАС повлияет на рынок онлайн-торговли
НДС для иностранных интернет-магазинов: Что будет с ценами и кому это выгодно Разбираемся, как предложение ФАС повлияет на рынок онлайн-торговли
Товары интернет-магазинов застряли на границе из-за Турции
Задержки в доставке связаны с тщательным досмотром на таможне грузов из Турции
Таможенная служба смягчит требования к зарубежным посылкам
Таможня и операторы экспресс-доставки договорились о смягчении требований к посылкам, заказанным в интернете. В результате переговоров увеличили и порог не облагаемой пошлиной посылки — до 200 евро.
Не доставляет: Участники рынка интернет-коммерции об изменениях таможенных правил Руководители интернет-магазинов рассказали H&F, как новые таможенные правила и отказ курьерских служб доставлять товары в Россию могут повлиять на их работу.
Не доставляет: Участники рынка интернет-коммерции об изменениях таможенных правил Руководители интернет-магазинов рассказали H&F, как новые таможенные правила и отказ курьерских служб доставлять товары в Россию могут повлиять на их работу.
Гид The Village: 11 онлайн-конструкторов одежды и обуви Кеды в цветах американского флага, джинсы с пулевыми отверстиями, футболка с портретом любимой бабушки — The Village выяснил, как собрать гардероб из единственных в своём роде вещей не выходя из дома.
Гид The Village: 11 онлайн-конструкторов одежды и обуви Кеды в цветах американского флага, джинсы с пулевыми отверстиями, футболка с портретом любимой бабушки — The Village выяснил, как собрать гардероб из единственных в своём роде вещей не выходя из дома.
Первый русский киберпонедельник назначили на 28 января
28 января шесть онлайн-ретейлеров устроят первый в России киберпонедельник — единый день продаж со скидками до 70 %.
Константин Бочарский: Как «красный океан» едва не утопил мой бизнес Правила игры с поставщиками известных брендов понятны и удобны, но это ловушка: на таких товарах не заработаешь. Владелец магазина игрушек рассказывает, как осознал это и создал собственный рынок.