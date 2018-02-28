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«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»
Новая музыка
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
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«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»
Новая музыка

«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги» Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»
Репортаж

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда

Репортаж

«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке» От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда