Новая музыка
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
Новая музыка
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги» Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
Репортаж
«Блейзер», водка и танцы за сотку: Как я провел неделю в «Ионотеке»От поэтического баттла до «Диско-сенокоса» — шесть дней в эпицентре петербургского андерграунда
Репортаж