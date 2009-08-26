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Интерьер недели
Офис креативного агентства IQ Marketing
На просторном чердаке над Яузой работает креативная команда агентства IQ Marketing. Оно входит в десятку лучших независимых агентств мира и уже дважды завоевывало золотого Каннского Льва.
Интерьер недели
Офис креативного агентства IQ Marketing
На просторном чердаке над Яузой работает креативная команда агентства IQ Marketing. Оно входит в десятку лучших независимых агентств мира и уже дважды завоевывало золотого Каннского Льва.