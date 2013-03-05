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Российские инвесторы вложили $3,7 млн в финансовую компанию IQcard
Полученные средства она планирует направить на поддержание текущих и запуск новых проектов с крупными розничными сетями как в России, так и за рубежом
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Российские инвесторы вложили $3,7 млн в финансовую компанию IQcard Полученные средства она планирует направить на поддержание текущих и запуск новых проектов с крупными розничными сетями как в России, так и за рубежом
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X5 Retail Group привлекла к сотрудничеству стартап IQcard
IQcard будет выдавать микрокредиты клиентам интернет-магазина E5
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X5 Retail Group привлекла к сотрудничеству стартап IQcard IQcard будет выдавать микрокредиты клиентам интернет-магазина E5
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В финансовый продукт IQcard вложили $2,5 млн
Он позволяет проводить финансовые операции без банковского счёта
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