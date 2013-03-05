вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Российские инвесторы вложили $3,7 млн в финансовую компанию IQcard

Полученные средства она планирует направить на поддержание текущих и запуск новых проектов с крупными розничными сетями как в России, так и за рубежом

0
Новости

Российские инвесторы вложили $3,7 млн в финансовую компанию IQcard Полученные средства она планирует направить на поддержание текущих и запуск новых проектов с крупными розничными сетями как в России, так и за рубежом

Новости

X5 Retail Group привлекла к сотрудничеству стартап IQcard

IQcard будет выдавать микрокредиты клиентам интернет-магазина E5

0
Новости

X5 Retail Group привлекла к сотрудничеству стартап IQcard IQcard будет выдавать микрокредиты клиентам интернет-магазина E5

Новости

В финансовый продукт IQcard вложили $2,5 млн

Он позволяет проводить финансовые операции без банковского счёта

0
Новости

В финансовый продукт IQcard вложили $2,5 млн Он позволяет проводить финансовые операции без банковского счёта