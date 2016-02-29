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Новости

В ММОМА пройдут занятия художницы Ирины Петраковой

Участников обучат автоматическому рисунку, работе с голосом и телом и актерским упражнениям

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Новости

В ММОМА пройдут занятия художницы Ирины Петраковой Участников обучат автоматическому рисунку, работе с голосом и телом и актерским упражнениям

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация»
Искусство

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация» The Village собрал номинантов государственной премии в области современного искусства, чтобы обсудить исключение из конкурса Петра Павленского и будущее «Инновации»

Искусство

Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация» The Village собрал номинантов государственной премии в области современного искусства, чтобы обсудить исключение из конкурса Петра Павленского и будущее «Инновации»