Новости
В ММОМА пройдут занятия художницы Ирины Петраковой
Участников обучат автоматическому рисунку, работе с голосом и телом и актерским упражнениям
Новости
В ММОМА пройдут занятия художницы Ирины Петраковой Участников обучат автоматическому рисунку, работе с голосом и телом и актерским упражнениям
Искусство
Круглый стол: Современные художники обсуждают, что не так с премией «Инновация» The Village собрал номинантов государственной премии в области современного искусства, чтобы обсудить исключение из конкурса Петра Павленского и будущее «Инновации»
Искусство