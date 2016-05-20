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Новости
Сбербанк займётся исламским банкингом
Пилотный проект запустят осенью 2016 года в Татарстане
Новости
Сбербанк займётся исламским банкингом
Пилотный проект запустят осенью 2016 года в Татарстане
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