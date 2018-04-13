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Новости

Подготовку к отопительному сезону в Петербурге перенесли из-за коронавируса

Испытания должны были пройти в апреле, их сдвинули на май

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Новости

Подготовку к отопительному сезону в Петербурге перенесли из-за коронавируса Испытания должны были пройти в апреле, их сдвинули на май

Новости

Испытания беспилотного электрического фургона на территории «Ленполиграфмаша»

Прототип шаттла создала петербургская компания Ralient

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Испытания беспилотного электрического фургона на территории «Ленполиграфмаша» Прототип шаттла создала петербургская компания Ralient

Новости

«Вместо Петергофа»: На Васильевском острове прорвало несколько труб

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит в районе испытания тепловых сетей

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«Вместо Петергофа»: На Васильевском острове прорвало несколько труб «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит в районе испытания тепловых сетей

Новости

Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани

Машину разработало петербургское научно-производственное объединение «СтарЛайн»

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Новости

Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани Машину разработало петербургское научно-производственное объединение «СтарЛайн»

Новости

Проверка стекол «Лахта-центра» на прочность

Стекло треснуло только после удара молотком

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Новости

Проверка стекол «Лахта-центра» на прочность Стекло треснуло только после удара молотком