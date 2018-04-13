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Подготовку к отопительному сезону в Петербурге перенесли из-за коронавируса
Испытания должны были пройти в апреле, их сдвинули на май
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Подготовку к отопительному сезону в Петербурге перенесли из-за коронавируса Испытания должны были пройти в апреле, их сдвинули на май
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Испытания беспилотного электрического фургона на территории «Ленполиграфмаша»
Прототип шаттла создала петербургская компания Ralient
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Испытания беспилотного электрического фургона на территории «Ленполиграфмаша» Прототип шаттла создала петербургская компания Ralient
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«Вместо Петергофа»: На Васильевском острове прорвало несколько труб
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит в районе испытания тепловых сетей
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«Вместо Петергофа»: На Васильевском острове прорвало несколько труб «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит в районе испытания тепловых сетей
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Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани
Машину разработало петербургское научно-производственное объединение «СтарЛайн»
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Российский беспилотный автомобиль проехал от Петербурга до Казани Машину разработало петербургское научно-производственное объединение «СтарЛайн»
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