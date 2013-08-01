вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынке
Как это работает
Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынкеВ последнее время предприниматели и инвесторы венчурного рынка всё чаще обсуждают его состояние. H&F попросил руководителей фондов оценить инвестклимат в России.
4
Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынке
Как это работает

Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынке В последнее время предприниматели и инвесторы венчурного рынка всё чаще обсуждают его состояние. H&F попросил руководителей фондов оценить инвестклимат в России.

Новости

iTech Capital вложил $10 млн в организатора SMS-рассылок

В обмен фонд получил миноритарную долю в проекте и два места в совете директоров

0
Новости

iTech Capital вложил $10 млн в организатора SMS-рассылок В обмен фонд получил миноритарную долю в проекте и два места в совете директоров

Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России
Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в РоссииH&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
4
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России
Март 2014

Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России H&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.

Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда?
Март 2014
Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда?Предприниматель Фёдор Овчинников и инвестиционный директор Николай Давыдов обсудили недостатки венчурного рынка в России и поспорили о том, нужны ли антрепренёрам «глупые деньги».
9
Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда?
Март 2014

Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда? Предприниматель Фёдор Овчинников и инвестиционный директор Николай Давыдов обсудили недостатки венчурного рынка в России и поспорили о том, нужны ли антрепренёрам «глупые деньги».

Новости

iTech Capital инвестировал $10 млн в Aviasales

Полученные средства будут направлены на расширение команды, а также развитие и маркетинг основных продуктов

1
Новости

iTech Capital инвестировал $10 млн в Aviasales Полученные средства будут направлены на расширение команды, а также развитие и маркетинг основных продуктов

Новости

iTech Capital вложил $10 млн в билетный холдинг Ticketland

Теперь он сможет занять существенную долю на рынке по продаже билетов на спортивные и развлекательные мероприятия

0
Новости

iTech Capital вложил $10 млн в билетный холдинг Ticketland Теперь он сможет занять существенную долю на рынке по продаже билетов на спортивные и развлекательные мероприятия

Новости

Сервис поиска билетов Aviasales.ru могут оценить в $60 млн

В него планирует вложиться инвестиционный фонд iTech Capital

3
Новости

Сервис поиска билетов Aviasales.ru могут оценить в $60 млн В него планирует вложиться инвестиционный фонд iTech Capital

Новости

Коммерческий директор «Яндекса» продал свою долю в онлайн-агентстве iConText

Точная сумма сделки не разглашается, однако есть предположения, что она составляет около $10 млн

0
Новости

Коммерческий директор «Яндекса» продал свою долю в онлайн-агентстве iConText Точная сумма сделки не разглашается, однако есть предположения, что она составляет около $10 млн