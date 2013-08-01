Отбойное течение: Интернет-инвесторы — о ситуации на рынке В последнее время предприниматели и инвесторы венчурного рынка всё чаще обсуждают его состояние. H&F попросил руководителей фондов оценить инвестклимат в России.
iTech Capital вложил $10 млн в организатора SMS-рассылок
В обмен фонд получил миноритарную долю в проекте и два места в совете директоров
iTech Capital вложил $10 млн в организатора SMS-рассылок В обмен фонд получил миноритарную долю в проекте и два места в совете директоров
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России H&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
Фёдор Овчинников («Додо Пицца») vs Николай Давыдов (iTech): Зачем брать деньги у фонда? Предприниматель Фёдор Овчинников и инвестиционный директор Николай Давыдов обсудили недостатки венчурного рынка в России и поспорили о том, нужны ли антрепренёрам «глупые деньги».
iTech Capital инвестировал $10 млн в Aviasales
Полученные средства будут направлены на расширение команды, а также развитие и маркетинг основных продуктов
iTech Capital инвестировал $10 млн в Aviasales Полученные средства будут направлены на расширение команды, а также развитие и маркетинг основных продуктов
iTech Capital вложил $10 млн в билетный холдинг Ticketland
Теперь он сможет занять существенную долю на рынке по продаже билетов на спортивные и развлекательные мероприятия
iTech Capital вложил $10 млн в билетный холдинг Ticketland Теперь он сможет занять существенную долю на рынке по продаже билетов на спортивные и развлекательные мероприятия
Сервис поиска билетов Aviasales.ru могут оценить в $60 млн
В него планирует вложиться инвестиционный фонд iTech Capital
Сервис поиска билетов Aviasales.ru могут оценить в $60 млн В него планирует вложиться инвестиционный фонд iTech Capital
Коммерческий директор «Яндекса» продал свою долю в онлайн-агентстве iConText
Точная сумма сделки не разглашается, однако есть предположения, что она составляет около $10 млн