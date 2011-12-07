Итоги года — 2011. Пользователи The Village выбрали лучшее в Петербурге The Village объявляет результаты пользовательского голосования за лучшие в 2011 году магазины, бары, рестораны, воки, хостелы, выставочные пространства, новые места и события.
Итоги года — 2011. Пользователи The Village выбрали лучшее в Петербурге The Village объявляет результаты пользовательского голосования за лучшие в 2011 году магазины, бары, рестораны, воки, хостелы, выставочные пространства, новые места и события.
Голосование «Итоги года» заканчивается через несколько часов The Village почти закончил выбирать лучшее в 2011 году. Голосование по единственной оставшейся номинации «Ресторан» завершается сегодня в 23:59
Голосование «Итоги года» заканчивается через несколько часов The Village почти закончил выбирать лучшее в 2011 году. Голосование по единственной оставшейся номинации «Ресторан» завершается сегодня в 23:59
Начинается второй этап голосования «Итоги года» Совместно с читателями The Village продолжает выбирать лучшие в 2011 году магазины, бары, рестораны, воки, хостелы, выставочные пространства и события.
Начинается второй этап голосования «Итоги года» Совместно с читателями The Village продолжает выбирать лучшие в 2011 году магазины, бары, рестораны, воки, хостелы, выставочные пространства и события.
События года: Январь, февраль, март The Village вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: арабская весна и теракт в Домодедове, ребрендинг милиции, назначение Сергея Капкова и другие события января, февраля и марта.
События года: Январь, февраль, март The Village вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: арабская весна и теракт в Домодедове, ребрендинг милиции, назначение Сергея Капкова и другие события января, февраля и марта.
The Village запускает голосование «Итоги года» Совместно с читателями The Village выбирает лучший в 2011 году бар, ресторан, магазин и хостел, а также выставочное пространство, событие и лучшее новое место.