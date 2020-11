В 2011 году The Village регулярно рассказывал о новых местах, которые открывались в Москве, и сообщал обо всех важных городских событиях, будь то деятельность нового мэра или впечатляющие перемены в парке Горького. Под конец года редакция хотела бы еще раз поблагодарить всех, кто в уходящем году делал Москву лучше, а заодно дать возможность пользователям определить, какие места и события они считают самыми значимыми. Для этого мы запустили голосование «Итоги года — 2011», результаты которого объявлены ниже. Но сначала — пара ответов на часто задаваемые вопросы.

О номинантах

В современной Москве есть сотни достойных ресторанов и баров, фастфудов и дайнеров, универмагов и концепт-сторов, выставочных залов, общественных пространств и так далее. Отметить все — работа непосильная, поэтому The Village выбрал по четыре, восемь или шестнадцать номинантов, благодаря которым Москва в этом году смогла стать лучше. Свой выбор редакция сделала, выбирая номинантов, но гораздо важнее — мнение читателей. Чтобы пользователи сайта смогли отметить самые любимые из выбранных редакцией мест, The Village ежегодно проводит итоговое голосование.

О том, как проходило голосование

Чтобы выбирать было интереснее, в этом году голосование прошло по олимпийской турнирной системе. Номинанты были случайным образом разбиты на пары; те, кто набирал больше голосов в своей паре, проходили в следующий тур и соревновались с победителем из соседней пары — и так до тех пор, пока не остался один победитель.

События этого декабря показывают, что любое голосование сегодня не проходит без проблем, и The Village не стал в данном случае исключением. Пусть ни одна из политических партий не была представлена в номинациях, но без каруселей и вбросов не обошлось. Сначала The Village пришлось отказаться от системы голосования через Facebook, которая так верно служила в прошлом году. Причина, по которой редакция пошла на такой шаг, описана во второй части словаря этого года, в статье про СММ: в 2011-м стало слишком много людей, готовых продавать «лайки» пачками по демпинговым ценам, и предложения поучаствовать в такого рода фальсификациях получили многие номинанты. Мы благодарны нашим участникам за то, что они не стали пользоваться подобными услугами, но во избежание недоразумений The Village решил во втором туре поменять систему подсчета на собственную.

Как выяснилось, СММ-щики приняли такой ход за вызов и решили обкатать разные способы накруток с помощью сервисов вроде 10minutemail.com, позволяющих быстро и в неограниченных количествах регистрировать почтовые ящики для подтверждения голосов. Техническая служба The Village внимательно отслеживала и удаляла подобные голоса; большинство работ по их проверке проходило во время пауз между турами, поэтому пользователи могли замечать некоторые расхождения в данных в разное время голосования. Тем не менее после тщательного анализа всех голосов редакции удалось получить точные и честные результаты пользовательского голосования, и теперь можно поприветствовать победителей.

