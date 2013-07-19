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Новости

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

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Новости

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Новости

Профессора МГУ обвинили в отказе принимать экзамен у студента в кипе (обновлено)

По словам учащегося, это не единственный случай дискриминации в вузе

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Новости

Профессора МГУ обвинили в отказе принимать экзамен у студента в кипе (обновлено) По словам учащегося, это не единственный случай дискриминации в вузе

Новости

Сертифицирующие кошерную продукцию организации выступили против создания домена .kosher

Они не хотят, чтобы компания Kosher Marketing Assets в одиночку наживалась на иудейском своде законов о правильной пище

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Новости

Сертифицирующие кошерную продукцию организации выступили против создания домена .kosher Они не хотят, чтобы компания Kosher Marketing Assets в одиночку наживалась на иудейском своде законов о правильной пище