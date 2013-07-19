Новости
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
Новости
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
Новости
Профессора МГУ обвинили в отказе принимать экзамен у студента в кипе (обновлено)
По словам учащегося, это не единственный случай дискриминации в вузе
Новости
Профессора МГУ обвинили в отказе принимать экзамен у студента в кипе (обновлено) По словам учащегося, это не единственный случай дискриминации в вузе
Новости
Сертифицирующие кошерную продукцию организации выступили против создания домена .kosher
Они не хотят, чтобы компания Kosher Marketing Assets в одиночку наживалась на иудейском своде законов о правильной пище
Новости