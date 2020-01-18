В магазинах уже продают новую Конституцию Обнулились и без нас
Сергей Собянин — о том, как запрет на выборы для Путина дестабилизирует Россию
Сильный президент не может пропустить выборы, считает мэр Москвы
Сергей Собянин — о том, как запрет на выборы для Путина дестабилизирует Россию Сильный президент не может пропустить выборы, считает мэр Москвы
Путин одобрил поправку, которая позволит ему остаться президентом еще на 12 лет
Обнулить президентские сроки предложили в Госдуме
Путин одобрил поправку, которая позволит ему остаться президентом еще на 12 лет Обнулить президентские сроки предложили в Госдуме
Как прошел марш памяти Немцова в центре Москвы На акцию собралось около 22 тысяч человек
Елена Исинбаева — о недавно открытой для себя Конституции, которую она собирается менять
«Очень важная книга»