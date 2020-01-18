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Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию
Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию Зовите друзей на участки
Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию

Кому нужно голосовать против поправок в Конституцию
Зовите друзей на участки

В магазинах уже продают новую Конституцию

Обнулились и без нас

В магазинах уже продают новую Конституцию
Обнулились и без нас

Сергей Собянин — о том, как запрет на выборы для Путина дестабилизирует Россию

Сильный президент не может пропустить выборы, считает мэр Москвы

Сергей Собянин — о том, как запрет на выборы для Путина дестабилизирует Россию
Сильный президент не может пропустить выборы, считает мэр Москвы

Путин одобрил поправку, которая позволит ему остаться президентом еще на 12 лет

Обнулить президентские сроки предложили в Госдуме

Путин одобрил поправку, которая позволит ему остаться президентом еще на 12 лет
Обнулить президентские сроки предложили в Госдуме

Как прошел марш памяти Немцова в центре Москвы

На акцию собралось около 22 тысяч человек

Как прошел марш памяти Немцова в центре Москвы
На акцию собралось около 22 тысяч человек

Сколько россиян не понимают суть поправок в Конституцию

И зачем они нужны

Сколько россиян не понимают суть поправок в Конституцию
И зачем они нужны

Елена Исинбаева — о недавно открытой для себя Конституции, которую она собирается менять

«Очень важная книга»

Елена Исинбаева — о недавно открытой для себя Конституции, которую она собирается менять
«Очень важная книга»

В Москве согласовали митинг против изменения Конституции. В центре уже начались пикеты

Среди участников — Илья Азар

В Москве согласовали митинг против изменения Конституции. В центре уже начались пикеты
Среди участников — Илья Азар