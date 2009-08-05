Самые странные патенты известных компаний Технологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем
Самые странные патенты известных компаний Технологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем
Компактный велосипед Житель Лондона 26-летний Доминик Харгривс (Dominic Hargreaves) изобрел интересную модель велосипеда, который можно сложить буквально до размера. велосипедного колеса