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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами

Мероприятие приурочено к трехлетию Joy

В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами

Команда «Рабицы» устроит вечеринку в честь своего двухлетия

Также в июне отметят трехлетие «Минимума»

Команда «Рабицы» устроит вечеринку в честь своего двухлетия

Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого Чем заняться в эти выходные
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого

Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого
Чем заняться в эти выходные

Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе»
Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе» Главные события в Москве на этих выходных
Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе»

Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе»
Главные события в Москве на этих выходных

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»
The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку