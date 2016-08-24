В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами
Мероприятие приурочено к трехлетию Joy
Команда «Рабицы» устроит вечеринку в честь своего двухлетия
Также в июне отметят трехлетие «Минимума»
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого Чем заняться в эти выходные
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого Чем заняться в эти выходные
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