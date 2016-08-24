Новости
В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами
Мероприятие приурочено к трехлетию Joy
Новости
В «Агломерате» пройдет вечеринка Joy с тремя танцполами Мероприятие приурочено к трехлетию Joy
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Команда «Рабицы» устроит вечеринку в честь своего двухлетия
Также в июне отметят трехлетие «Минимума»
Новости
Команда «Рабицы» устроит вечеринку в честь своего двухлетия Также в июне отметят трехлетие «Минимума»
Выходные в городе
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль ЛисицкогоЧем заняться в эти выходные
Выходные в городе
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого Чем заняться в эти выходные
Выходные в городе
Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе»Главные события в Москве на этих выходных
Выходные в городе
Новые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе» Главные события в Москве на этих выходных
Новое в Москве
«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку
Новое в Москве