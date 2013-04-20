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Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
Менеджмент
Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.
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Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
Менеджмент

Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади» На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.