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Менеджмент
Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.
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Менеджмент
Записки консультанта: Как курултай использует воинов «Белой площади»
На условиях анонимности сотрудник известной консалтинговой фирмы рассказал H&F об изнанке мира корпораций.
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