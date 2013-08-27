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Новости

Сбой в «Одноклассниках», инвестиции в «2ГИС» и конкурент Apple Pay

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Сбой в «Одноклассниках», инвестиции в «2ГИС» и конкурент Apple Pay Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Российских хакеров подозревают во взломе банка JPMorgan

ФБР не исключает, что действия киберпреступников могли курироваться властями

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Новости

Российских хакеров подозревают во взломе банка JPMorgan ФБР не исключает, что действия киберпреступников могли курироваться властями

Новости

Леонард Блаватник отсудил $42,5 млн у JPMorgan за неэффективное управление его фондом

Изначально предприниматель планировал получить компенсацию в размере более чем $100 млн, однако в суде решили, что вина финансовой корпорации является лишь частичной

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Новости

Леонард Блаватник отсудил $42,5 млн у JPMorgan за неэффективное управление его фондом Изначально предприниматель планировал получить компенсацию в размере более чем $100 млн, однако в суде решили, что вина финансовой корпорации является лишь частичной