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Транспортная система Hyperloop может быть запущена уже в 2015 году
Участники краудсорсинговой платформы JumpStartFund уже основали компанию Hyperloop Transport Technologies, которая займётся проектированием системы и привлечением инвестиций от венчурных капиталистов
Новости
Транспортная система Hyperloop может быть запущена уже в 2015 году Участники краудсорсинговой платформы JumpStartFund уже основали компанию Hyperloop Transport Technologies, которая займётся проектированием системы и привлечением инвестиций от венчурных капиталистов
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Краудсорсинговая платформа JumpStartFund попробует собрать средства на строительство Hyperloop
Основатели площадки считают, что это вполне достижимая цель: нужная сумма наберётся, если каждый житель США вложит в создание нового вида транспорта по $25
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