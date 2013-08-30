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Новости

Транспортная система Hyperloop может быть запущена уже в 2015 году

Участники краудсорсинговой платформы JumpStartFund уже основали компанию Hyperloop Transport Technologies, которая займётся проектированием системы и привлечением инвестиций от венчурных капиталистов

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Новости

Транспортная система Hyperloop может быть запущена уже в 2015 году Участники краудсорсинговой платформы JumpStartFund уже основали компанию Hyperloop Transport Technologies, которая займётся проектированием системы и привлечением инвестиций от венчурных капиталистов

Новости

Краудсорсинговая платформа JumpStartFund попробует собрать средства на строительство Hyperloop

Основатели площадки считают, что это вполне достижимая цель: нужная сумма наберётся, если каждый житель США вложит в создание нового вида транспорта по $25

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Новости

Краудсорсинговая платформа JumpStartFund попробует собрать средства на строительство Hyperloop Основатели площадки считают, что это вполне достижимая цель: нужная сумма наберётся, если каждый житель США вложит в создание нового вида транспорта по $25