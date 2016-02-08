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В Москве появятся еще две закусочные K-Town Noodle Bar

Также планируется открытие ресторана K-Town Grill

В Москве появятся еще две закусочные K-Town Noodle Bar

Открытия марта
Открытия марта Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта
Открытия марта

Открытия марта
Новые кафе, рестораны, кофейни и кондитерские марта

На Шаболовке открылась корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar

Здесь можно заказать кукси, кимчи-бургер и корейские паровые пирожки

На Шаболовке открылась корейская закусочная K-Town Korean Noodle Bar

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»

Вторая закусочная Grill & Gyros, кондитерская Katusha и завтраки от «Батона»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen

В заведении предлагают попробовать адаптированную корейскую и паназиатскую кухню

Александр Кан открыл корейский ресторан K-Town Korean Kitchen