Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Где в России живут лучше и хуже всего

Лидеры рейтинга с прошлого года не изменились

Где в России живут лучше и хуже всего

Регионы России с самым высоким качеством жизни

Москву с Петербургом догоняют Татарстан и Белгородская область

Регионы России с самым высоким качеством жизни

Сколько россиян считают Путина ответственным за проблемы в стране

Столько же граждан называют заслугой президента успехи государства

Сколько россиян считают Путина ответственным за проблемы в стране

Российские города с самым высоким качеством жизни

На первом месте оказалась Тюмень

Российские города с самым высоким качеством жизни

Города России с лучшими условиями для жизни

Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва

Города России с лучшими условиями для жизни

Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира

Самым дорогим городом для проживания стал Сингапур

Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва снова возглавила рейтинг регионов с самым высоким уровнем качества жизни

Тройку замыкает Московская область

Москва снова возглавила рейтинг регионов с самым высоким уровнем качества жизни

Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации

Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями

Организаторы представят цикл открытых лекций о депрессии и деменции

В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике

Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров

Москва заняла 38-е место в рейтинге качества жизни в мегаполисах

Всего в топ вошли 47 городов

Москва заняла 38-е место в рейтинге качества жизни в мегаполисах

Регионы России с самым высоким уровнем качества жизни

Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург

Регионы России с самым высоким уровнем качества жизни

Россия заняла второе место в рейтинге самых сильных стран

Россия уступила лидерство США

Россия заняла второе место в рейтинге самых сильных стран