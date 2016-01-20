Регионы России с самым высоким качеством жизни
Москву с Петербургом догоняют Татарстан и Белгородская область
Сколько россиян считают Путина ответственным за проблемы в стране
Столько же граждан называют заслугой президента успехи государства
Города России с лучшими условиями для жизни
Первое место среди 300 населенных пунктов заняла Москва
Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира
Самым дорогим городом для проживания стал Сингапур
Москва снова возглавила рейтинг регионов с самым высоким уровнем качества жизни
Тройку замыкает Московская область
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Москве запустили проект в поддержку людей с психическими заболеваниями
Организаторы представят цикл открытых лекций о депрессии и деменции
Россия осталась в пятерке худших развитых стран для пенсионеров
В Глобальном пенсионном индексе Россия уступила Турции, Китаю и Мексике
Регионы России с самым высоким уровнем качества жизни
Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург