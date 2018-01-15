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Проект реконструкции Каланчевского путепровода изменили после жалоб «Архнадзора»
Власти сохранят облик моста, задуманный архитектором Щусевым
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Проект реконструкции Каланчевского путепровода изменили после жалоб «Архнадзора» Власти сохранят облик моста, задуманный архитектором Щусевым
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Строительство МЦД разрушит исторический облик площади трех вокзалов
«Архнадзор» призывает скорректировать проект реконструкции Алексеевской железной дороги
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Строительство МЦД разрушит исторический облик площади трех вокзалов «Архнадзор» призывает скорректировать проект реконструкции Алексеевской железной дороги
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Власти потратят 20 миллиардов рублей на ремонт Каланчевского путепровода
Реконструкция нужна для строительства ж/д путей
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