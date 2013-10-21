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Новая площадка «Гаража», 50 лет Национальному театру и умные остановки
Новая площадка «Гаража», 50 лет Национальному театру и умные остановки Концерты Blue Hawaii и Waka Flocka, спектакли с Хелен Миррен и Мэгги Смит и ещё несколько событий из календаря The Village.
Новая площадка «Гаража», 50 лет Национальному театру и умные остановки

Новая площадка «Гаража», 50 лет Национальному театру и умные остановки
Концерты Blue Hawaii и Waka Flocka, спектакли с Хелен Миррен и Мэгги Смит и ещё несколько событий из календаря The Village.

Планы на каникулы: 3–8 января
Планы на каникулы: 3–8 января Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.
Планы на каникулы: 3–8 января

Планы на каникулы: 3–8 января
Ожившие полотна Ван Гога, «Арт-эксперимент» в «Гараже», уличная еда, прямые трансляции из Королевского национального театра и ещё несколько причин выбраться из дома во время новогодних праздников.

Пижамные каникулы: Чем заняться дома в новогодние праздники
Пижамные каникулы: Чем заняться дома в новогодние праздники Свежие эпизоды популярных сериалов, самые смешные комедии года, лучшие новые книги, игры и доставка еды в помощь тем, кто собирается провести праздники не выходя из дома.
Пижамные каникулы: Чем заняться дома в новогодние праздники

Пижамные каникулы: Чем заняться дома в новогодние праздники
Свежие эпизоды популярных сериалов, самые смешные комедии года, лучшие новые книги, игры и доставка еды в помощь тем, кто собирается провести праздники не выходя из дома.

Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего»
Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего» Американская история ужасов, Шекспир в руках режиссёра «Мстителей» и комик-снеговик на страже девичьего счастья — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего»

Фильмы недели: «12 лет рабства», «Холодное сердце», «Много шума из ничего»
Американская история ужасов, Шекспир в руках режиссёра «Мстителей» и комик-снеговик на страже девичьего счастья — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

Планы на зиму: 30 фильмов
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Планы на зиму: 30 фильмов

Планы на зиму: 30 фильмов
Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.

Фильмы недели: «Горько!», «Пятая власть», «Облачно... 2: Месть ГМО»
Фильмы недели: «Горько!», «Пятая власть», «Облачно... 2: Месть ГМО» Беспощадная свадьба по-русски, Камбербатч в роли Ассанжа, нападение гамбургеров-мутантов — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Горько!», «Пятая власть», «Облачно... 2: Месть ГМО»

Фильмы недели: «Горько!», «Пятая власть», «Облачно... 2: Месть ГМО»
Беспощадная свадьба по-русски, Камбербатч в роли Ассанжа, нападение гамбургеров-мутантов — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.

События недели: Открытие катка в «Сокольниках», «Пятая власть», распродажи в «Цветном»
События недели: Открытие катка в «Сокольниках», «Пятая власть», распродажи в «Цветном» Два кинофестиваля, нецентральный театральный фестиваль и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Открытие катка в «Сокольниках», «Пятая власть», распродажи в «Цветном»

События недели: Открытие катка в «Сокольниках», «Пятая власть», распродажи в «Цветном»
Два кинофестиваля, нецентральный театральный фестиваль и ещё несколько событий из календаря The Village.