За «Ночью искусств» можно будет наблюдать через сервис «Окно в город»
Наблюдать за происходящим можно будет в режиме реального времени
За «Ночью искусств» можно будет наблюдать через сервис «Окно в город» Наблюдать за происходящим можно будет в режиме реального времени
За последними вагонами метро будут наблюдать с помощью камер
На платформах 20 станций метрополитена установят камеры, чтобы наблюдать за последними вагонами.
За последними вагонами метро будут наблюдать с помощью камер На платформах 20 станций метрополитена установят камеры, чтобы наблюдать за последними вагонами.
Видеонаблюдение будет фиксировать выезды на красный свет
Камеры видеонаблюдения на дорогах скоро «научат» фиксировать выезд на красный и движение грузовиков дальше второй полосы.