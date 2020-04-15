16 ноября, вторник
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Гуру миксологии у вас дома

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
Гуру миксологии у вас дома

Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур»

Провести вечер пятницы в компании «Кантины»

Мастер-класс от шефа, гадание на лимонадах и Влад Лисовец: В бар The Village придет «Дом культур»
Провести вечер пятницы в компании «Кантины»

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village

Открываем летний сезон онлайн

Powerhouse научит готовить коктейли в «Кантине» The Village
Открываем летний сезон онлайн

The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud

Миксы будут выходить каждые выходные

The Village проведет в «Кантине» винную вечеринку. А еще у онлайн-бара появился свой soundcloud
Миксы будут выходить каждые выходные

The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов

Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы

The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов
Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы