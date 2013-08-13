Города-лидеры России по числу креативных проектов
Москва уступила регионам по ряду показателей
Города-лидеры России по числу креативных проектов Москва уступила регионам по ряду показателей
«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса»
В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года
«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса» В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года
Сколько долларовых миллионеров в России Их число выросло до рекордной отметки
Самые влиятельные компании России по версии Forbes
В мировой рейтинг из 2 тысяч компаний вошли 25 отечественных предприятий
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Правительство одобрило законопроект о контроле заграничных счетов россиян
Новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года
Правительство одобрило законопроект о контроле заграничных счетов россиян Новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года
Рекордная стоимость Apple, сокращение сети Сбербанка и продажа Beddit
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Всемирный банк объявил об отсутствии денег у России на выполнение «общественного договора»
Согласно мнению экспертов, власти тратили деньги из бюджета нецелесообразно
Всемирный банк объявил об отсутствии денег у России на выполнение «общественного договора» Согласно мнению экспертов, власти тратили деньги из бюджета нецелесообразно
Господдержка экспорта, отток капитала и судьба ФНБ
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Господдержка экспорта, отток капитала и судьба ФНБ Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Отток капитала из России за месяц достиг своего максимума с 2011 года
Это говорит о низкой инвестиционной привлекательности России: как физические, так и юридические лица ищут более выгодные для финансового вложения страны