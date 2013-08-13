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Новости

Города-лидеры России по числу креативных проектов

Москва уступила регионам по ряду показателей

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Города-лидеры России по числу креативных проектов Москва уступила регионам по ряду показателей

Новости

«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса»

В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года

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«Дождь»: Закон об ограничении доли иностранцев в агрегаторах одобрят для контроля «Яндекса» В первом чтении документ могут принять уже до конца 2018 года

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Сколько долларовых миллионеров в России

Их число выросло до рекордной отметки

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Новости

Сколько долларовых миллионеров в России Их число выросло до рекордной отметки

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Самые влиятельные компании России по версии Forbes

В мировой рейтинг из 2 тысяч компаний вошли 25 отечественных предприятий

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Новости

Самые влиятельные компании России по версии Forbes В мировой рейтинг из 2 тысяч компаний вошли 25 отечественных предприятий

Новости

Правительство одобрило законопроект о контроле заграничных счетов россиян

Новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года

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Новости

Правительство одобрило законопроект о контроле заграничных счетов россиян Новые правила вступят в силу с 1 января 2018 года

Новости

Рекордная стоимость Apple, сокращение сети Сбербанка и продажа Beddit

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Рекордная стоимость Apple, сокращение сети Сбербанка и продажа Beddit Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Всемирный банк объявил об отсутствии денег у России на выполнение «общественного договора»

Согласно мнению экспертов, власти тратили деньги из бюджета нецелесообразно

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Всемирный банк объявил об отсутствии денег у России на выполнение «общественного договора» Согласно мнению экспертов, власти тратили деньги из бюджета нецелесообразно

Новости

Господдержка экспорта, отток капитала и судьба ФНБ

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

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Господдержка экспорта, отток капитала и судьба ФНБ Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

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Отток капитала из России за месяц достиг своего максимума с 2011 года

Это говорит о низкой инвестиционной привлекательности России: как физические, так и юридические лица ищут более выгодные для финансового вложения страны

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Отток капитала из России за месяц достиг своего максимума с 2011 года Это говорит о низкой инвестиционной привлекательности России: как физические, так и юридические лица ищут более выгодные для финансового вложения страны