16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
12 блюд за 30 минут
12 блюд за 30 минут Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.
12 блюд за 30 минут

12 блюд за 30 минут
Весь год шефы московских и петербургских ресторанов рассказывали The Village, как готовить их фирменные блюда. В итоговой подборке — 12 блюд, которые можно приготовить за полчаса.

Голландский капсалон Александра Кравцова
Голландский капсалон Александра Кравцова Шеф-повар петербургского кафе «Картофель с грибами» Александр Кравцов рассказал, как приготовить голландский капсалон.
Голландский капсалон Александра Кравцова

Голландский капсалон Александра Кравцова
Шеф-повар петербургского кафе «Картофель с грибами» Александр Кравцов рассказал, как приготовить голландский капсалон.