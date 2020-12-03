3 декабря 2020
Faces & Laces подарит промокоды на новую коллекцию. Для этого нужно отыскать их старые вещи
Лимитированная коллекция Badoo, созданная вместе с A.D.E.D.
Плащи, футболки и сумки в фирменной айдентике сервиса знакомств
Adidas представил коллекцию, посвященную «Звездным войнам»
Она приурочена к выходу нового эпизода киносаги
Худи от «Спутник1985» по мотивам сериала «Рассказ служанки»
При покупке худи дарят месяц подписки на Videomore
Новая коллекция Stella McCartney с поп-ап-принтами The Beatles
Капсула продается в галерее «Времена года»
Стереокаток Парка Горького и Faces&Laces Locals выпустили капсульную коллекцию
В ассортименте — свитшот, шапка, поясная сумка и носки
Специальные предложения Uniqlo, распродажа в Levi’s и коллаборация Reebok с Artists For Humanity А также открытие онлайн-магазина IKEA, лимитированная коллекция Zara TRF и межсезонные скидки
Специальные предложения Uniqlo, распродажа в Levi’s и коллаборация Reebok с Artists For Humanity А также открытие онлайн-магазина IKEA, лимитированная коллекция Zara TRF и межсезонные скидки
Uniqlo будет продавать в «Цветном» совместную коллекцию с Lemaire
Временный корнер откроется 15 октября и проработает четыре дня
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина 31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.