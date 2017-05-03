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Новости

На празднование 100-летия ВГИКа потратят почти миллиард рублей

Институт организует международные культурно-просветительские мероприятия и обновит помещения

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Новости

На празднование 100-летия ВГИКа потратят почти миллиард рублей Институт организует международные культурно-просветительские мероприятия и обновит помещения

Новости

В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Карена Шахназарова

С 6 по 26 июля сеть кинотеатров «Москино» покажет 14 картин режиссера

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Новости

В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Карена Шахназарова С 6 по 26 июля сеть кинотеатров «Москино» покажет 14 картин режиссера

Два мента, Толстой и оптимисты
Сериалы
Два мента, Толстой и оптимистыЧто смотреть из новых российских сериалов
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Два мента, Толстой и оптимисты
Сериалы

Два мента, Толстой и оптимисты Что смотреть из новых российских сериалов