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На празднование 100-летия ВГИКа потратят почти миллиард рублей
Институт организует международные культурно-просветительские мероприятия и обновит помещения
Новости
На празднование 100-летия ВГИКа потратят почти миллиард рублей Институт организует международные культурно-просветительские мероприятия и обновит помещения
Новости
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Карена Шахназарова
С 6 по 26 июля сеть кинотеатров «Москино» покажет 14 картин режиссера
Новости
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Карена Шахназарова С 6 по 26 июля сеть кинотеатров «Москино» покажет 14 картин режиссера
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