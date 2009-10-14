Ростуризм предупредил об урагане в бассейне Карибского моря
Предупреждение касается россиян, находящихся на территории Доминиканы, Гаити, Кубы, Венесуэлы, Флориды и Виргинских островов
Hola, Margarita! Или жизнь на берегу Карибского моря Маргарита... Год назад я даже не знала, что такой остров вообще существует, а уж тем более, где он находится, хотя не удивлюсь, если вы тоже о нем ни разу не слышали
I'm Lovin' It Хочешь совет? Составь список всего, что желаешь. И ближайшие двадцать пять лет потрать на осуществление этих желаний. Медленно, планомерно. (с) "Медвежатник"