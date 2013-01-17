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Новости

Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых миллиардеров мира

За год его состояние увеличилось на $9 млрд

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Новости

Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых миллиардеров мира За год его состояние увеличилось на $9 млрд

Новости

Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн

Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции

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Новости

Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции

Новости

Мексиканский миллиардер Карлос Слим инвестирует $400 млн в создание спутника

Его возможностей хватит для того, чтобы обеспечить доступ к широкополосному интернету по всей Латинской Америке

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Новости

Мексиканский миллиардер Карлос Слим инвестирует $400 млн в создание спутника Его возможностей хватит для того, чтобы обеспечить доступ к широкополосному интернету по всей Латинской Америке

Новости

Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире

Его состояние составляет $72,7 млрд

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Новости

Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире Его состояние составляет $72,7 млрд

Новости

Khan Academy получит $300 млн от богатейшего человека мира

Карлос Слим вложится в известный проект онлайн-образования

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Новости

Khan Academy получит $300 млн от богатейшего человека мира Карлос Слим вложится в известный проект онлайн-образования