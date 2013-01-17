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Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых миллиардеров мира
За год его состояние увеличилось на $9 млрд
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Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых миллиардеров мира За год его состояние увеличилось на $9 млрд
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Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн
Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции
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Колумбийскую компанию мультимиллиардера Карлоса Слима оштрафовали на $45 млн Её признали виновной в использовании своего главенствующего положения на рынке с целью ограничения конкуренции
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Мексиканский миллиардер Карлос Слим инвестирует $400 млн в создание спутника
Его возможностей хватит для того, чтобы обеспечить доступ к широкополосному интернету по всей Латинской Америке
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Мексиканский миллиардер Карлос Слим инвестирует $400 млн в создание спутника Его возможностей хватит для того, чтобы обеспечить доступ к широкополосному интернету по всей Латинской Америке
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Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире Его состояние составляет $72,7 млрд
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Khan Academy получит $300 млн от богатейшего человека мира
Карлос Слим вложится в известный проект онлайн-образования
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