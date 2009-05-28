Двойной арест Навального, массовые перекрытия к ЧМ и компенсация за сон
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Запретить импортный картофель фри
Российские производители хотят сами обеспечивать потребности рынка в этом продукте
ВТБ выделит 70 миллионов евро на производство картофеля фри
Кредит на такую сумму выдадут группе компаний «Белая дача»
Картошку-фри, пожалуйста! Именно с такой фразой обратился пожилой русский человек к американской официантке. Она долго пыталась объяснить ему, что не может продать ему картошку бесплатно, а он и не представлял, что знакомая нам картошка фри во всем мире называется по-другому :)