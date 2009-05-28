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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять продукцию в Россию

Крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять продукцию в Россию

Двойной арест Навального, массовые перекрытия к ЧМ и компенсация за сон

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Двойной арест Навального, массовые перекрытия к ЧМ и компенсация за сон

Запретить импортный картофель фри

Российские производители хотят сами обеспечивать потребности рынка в этом продукте

Запретить импортный картофель фри

ВТБ выделит 70 миллионов евро на производство картофеля фри

Кредит на такую сумму выдадут группе компаний «Белая дача»

ВТБ выделит 70 миллионов евро на производство картофеля фри

Картошку-фри, пожалуйста!
Картошку-фри, пожалуйста! Именно с такой фразой обратился пожилой русский человек к американской официантке. Она долго пыталась объяснить ему, что не может продать ему картошку бесплатно, а он и не представлял, что знакомая нам картошка фри во всем мире называется по-другому :)
Картошку-фри, пожалуйста!

Картошку-фри, пожалуйста!
Именно с такой фразой обратился пожилой русский человек к американской официантке. Она долго пыталась объяснить ему, что не может продать ему картошку бесплатно, а он и не представлял, что знакомая нам картошка фри во всем мире называется по-другому :)