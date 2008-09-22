История одного чоппера в картинках В этом посте на наглядном примере я вам покажу, что такое кастом и как он работает! При наличии фантазии и небольших финансовых накоплений базовый чоппер Felt Squealer можно превратить в велосипед мечты. Этот велосипед был подготовлен киевским велоклубом Pride Kustoms специально для соревнований по велокастомайзингу КГБ, который проходил в рамках московской автоэкзотики 2009.