Стоит изобретать велосипед: от эскиза до второго места Снова здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об еще одном проекте киевской веломастерской Pride Kustoms
История одного чоппера в картинках В этом посте на наглядном примере я вам покажу, что такое кастом и как он работает! При наличии фантазии и небольших финансовых накоплений базовый чоппер Felt Squealer можно превратить в велосипед мечты. Этот велосипед был подготовлен киевским велоклубом Pride Kustoms специально для соревнований по велокастомайзингу КГБ, который проходил в рамках московской автоэкзотики 2009.
Velo Chopper Велочопперы или кастом велосипеды, как Вам угодно – это кульминация искусства велостроения как идеологии. По сути, это городские велосипеды нестандартных форм и модификаций, которые были созданы именно для создания определенного визуального впечатления. Эти велосипеды поражают и вдохновляют. Они созданы для того, чтобы выделять Вас среди других. Кастомы приковывают взгляды случайных...
Необычные велосипеды Здесь я хочу рассказать о том как я восстанавливаю и добавляю несколько фриказоидных элементов к велосипеду Прогресс 1956 года выпуска. Всё это я делаю в рамках проекта Frikazoid Bicycle, и впоследствии, велосипед будет выставлен на продажу. Я восстановлю все огригинальные узоры велосипеда, покрою спицы чистым золотом, восстановлю кожаное сиденье и помещу эмалевое фото Фёдора Двинятина...
Необычные велосипеды Здесь я хочу рассказать о том как я восстанавливаю и добавляю несколько фриказоидных элементов к велосипеду Прогресс 1956 года выпуска. Всё это я делаю в рамках проекта Frikazoid Bicycle, и впоследствии, велосипед будет выставлен на продажу. Я восстановлю все огригинальные узоры велосипеда, покрою спицы чистым золотом, восстановлю кожаное сиденье и помещу эмалевое фото Фёдора Двинятина...
Все, что вы хотели знать о велокастомайзинге! Сегодня рынок предлагает нам огромное количество моделей и разновидностей велосипедов, предназначенных для разных случаев жизни, стилей катания, возрастных категорий итд. Всем давно известны такие виды как bmx, шоссейные, кросс-кантрийные, даунхильные и городские велосипеды.