YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей
Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны
В акваторию Москвы-реки впервые выйдут спасательные катера-вездеходы
Они способны пройти даже по колотому льду и работают при температуре до минус 35 градусов
Из-за пожара на катере на Москве-реке эвакуирован 121 человек
Информация о пострадавших не поступала
Аренда катера для разрыва отношений
Петербургская компания, занимающаяся сдачей в аренду катеров и лодок, придумала отличный способ порвать с изжившими себя отношениями
Есть вопрос: Можно ли использовать лодку в качестве городского транспорта? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.