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МЫ В СОЦСЕТЯХ

YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей

Кататься можно в светлое время суток, права для управления лодкой не нужны

YouDrive запустил аренду катера. Час стоит 5 500 рублей

В акваторию Москвы-реки впервые выйдут спасательные катера-вездеходы

Они способны пройти даже по колотому льду и работают при температуре до минус 35 градусов

В акваторию Москвы-реки впервые выйдут спасательные катера-вездеходы

Из-за пожара на катере на Москве-реке эвакуирован 121 человек

Информация о пострадавших не поступала

Из-за пожара на катере на Москве-реке эвакуирован 121 человек

Аренда катера для разрыва отношений

Петербургская компания, занимающаяся сдачей в аренду катеров и лодок, придумала отличный способ порвать с изжившими себя отношениями

Аренда катера для разрыва отношений

Есть вопрос: Можно ли использовать лодку в качестве городского транспорта?
Есть вопрос: Можно ли использовать лодку в качестве городского транспорта? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Есть вопрос: Можно ли использовать лодку в качестве городского транспорта?

Есть вопрос: Можно ли использовать лодку в качестве городского транспорта?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.