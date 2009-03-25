Золотыми чернилами на пальмовых листьях, Катманду Здесь, в Катманду, я пришёл на встречу с руководителем танцевально-драматической труппы. Руководитель кружка был взъерошен, полноват и похож на таксиста, угостил меня чаем и рассказал, как обстоят дела на самом деле. Мол, учит он сироток самым настоящим традиционным танцам и песням. Занимается этим столь давно, что многие из учеников уже тоже преподают в Колледже Национальных...
Школа искусств и моды в Катманду Здесь, в Катманду, красивые женщины. Об их нелёгкой жизни в условиях в общем-то феодализма я уже писал, как упомянул и о глобализации.
Футбольный матч в Катманду Здесь, в Катманду, очень любят футбол. Ещё чуть-чуть играют в волейбол и лапту. На футбольное поле мы, участники фото-семинара, прошли бесплатно. Ребята предъявили автомобильные права. Лично я показал охране блестящий пропуск в новозеландскую школу английского. После чего нам было позволено всё — хоть на поле выходи.
Глобализация в Непале Здесь, в Катманду, уже можно купить настоящие бургеры, поесть настоящую итальянскую пиццу и рассчитаться кредитной картой в супермаркете у кассы с лазерным считывателем штрих-кодов. Цивилизация, какой её придумали на Западе, приходит в одну из самых Восточных стран. В то же самое время на кирпичном заводе, что в черте города, отнюдь не пожилые люди, женщины в основном, грузят...
Рок-школа в Катманду Здесь, в Катманду, я последовал совету друзей и отправился на поиски Запада в Востоке. Признаюсь, день был непростой с самого утра. В первую очередь оттого, что водку нельзя пить на голодный желудок, а после смешивать с чем-то синим и алкогольным. Ничего, дела житейские.