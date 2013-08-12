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Интерьер недели (Петербург): Станция кайтсёрфинга Fly
Интерьер недели (Петербург): Станция кайтсёрфинга Fly Петербургская станция кайтсёрфинга на Финском заливе с самодельной деревянной мебелью и яркой росписью стен.
Интерьер недели (Петербург): Станция кайтсёрфинга Fly

Интерьер недели (Петербург): Станция кайтсёрфинга Fly
Петербургская станция кайтсёрфинга на Финском заливе с самодельной деревянной мебелью и яркой росписью стен.