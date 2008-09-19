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Праздничный кекс Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!

Праздничный кекс
Маленькие маффины и большие кексы, которые можно приготовить где-то за полчаса, а потом запечь еще менее чем за час. Все время получаются очень вкусными и праздничными!

Madeleines Во Франции их называют madeleines,по-русски это звучит,как «мадленки».

Madeleines
Во Франции их называют madeleines,по-русски это звучит,как «мадленки».