Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести 2 июля в Санкт-Петербурге, а 3-го — в Москве выступит самая популярная южноафриканская рэп-группа Die Antwoord. The Village из первых рук узнал, чего ждать от их шоу. Мы позвонили Ниндзя.
Гости столицы: Die Antwoord о бане, травмах и московской жести 2 июля в Санкт-Петербурге, а 3-го — в Москве выступит самая популярная южноафриканская рэп-группа Die Antwoord. The Village из первых рук узнал, чего ждать от их шоу. Мы позвонили Ниндзя.
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