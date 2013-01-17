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Khan Academy будет официально готовить американцев к новому государственному экзамену
Предполагается, что онлайн-образование позволит устранить перекос в пользу детей из обеспеченных семей, которые могут себе позволить дорогостоящие подготовительные курсы
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Khan Academy будет официально готовить американцев к новому государственному экзамену Предполагается, что онлайн-образование позволит устранить перекос в пользу детей из обеспеченных семей, которые могут себе позволить дорогостоящие подготовительные курсы
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Khan Academy получит $300 млн от богатейшего человека мира
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