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Новости

Khan Academy будет официально готовить американцев к новому государственному экзамену

Предполагается, что онлайн-образование позволит устранить перекос в пользу детей из обеспеченных семей, которые могут себе позволить дорогостоящие подготовительные курсы

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Новости

Khan Academy будет официально готовить американцев к новому государственному экзамену Предполагается, что онлайн-образование позволит устранить перекос в пользу детей из обеспеченных семей, которые могут себе позволить дорогостоящие подготовительные курсы

Новости

Khan Academy получит $300 млн от богатейшего человека мира

Карлос Слим вложится в известный проект онлайн-образования

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Новости

Khan Academy получит $300 млн от богатейшего человека мира Карлос Слим вложится в известный проект онлайн-образования