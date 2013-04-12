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В России может появиться первая соцсеть для кибердружинников
С её помощью активисты смогут оперативно сообщать об опасных сайтах и пополнять список безопасных интернет-ресурсов, имея возможность напрямую общаться с правоохранительными органами
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В России может появиться первая соцсеть для кибердружинников С её помощью активисты смогут оперативно сообщать об опасных сайтах и пополнять список безопасных интернет-ресурсов, имея возможность напрямую общаться с правоохранительными органами
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Кибердружинники проверят безопасность интернета в ресторанах
Проверки начались с сегодняшнего дня
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