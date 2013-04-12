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Новости

В России может появиться первая соцсеть для кибердружинников

С её помощью активисты смогут оперативно сообщать об опасных сайтах и пополнять список безопасных интернет-ресурсов, имея возможность напрямую общаться с правоохранительными органами

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Новости

В России может появиться первая соцсеть для кибердружинников С её помощью активисты смогут оперативно сообщать об опасных сайтах и пополнять список безопасных интернет-ресурсов, имея возможность напрямую общаться с правоохранительными органами

Новости

Кибердружинники проверят безопасность интернета в ресторанах

Проверки начались с сегодняшнего дня

0
Новости

Кибердружинники проверят безопасность интернета в ресторанах Проверки начались с сегодняшнего дня