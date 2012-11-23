Новости
Возле Внукова откроется аутлет с премиум-бутиками и ресторанами
Сдача объекта за 650 миллионов рублей назначена на 2020 год
Новости
Возле Внукова откроется аутлет с премиум-бутиками и ресторанами Сдача объекта за 650 миллионов рублей назначена на 2020 год
Транспорт
В Москве появились три новые полосы для общественного транспорта
Новые выделенки запустили на Каширском, Киевском и Боровском шоссе.
Транспорт
В Москве появились три новые полосы для общественного транспорта Новые выделенки запустили на Каширском, Киевском и Боровском шоссе.
Инфраструктура
На Киевском шоссе хотят отменить правые повороты на МКАД
Из-за планируемого введения выделенных полос на Киевском шоссе выезд на МКАД могут запретить.
Инфраструктура