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Новости

Возле Внукова откроется аутлет с премиум-бутиками и ресторанами

Сдача объекта за 650 миллионов рублей назначена на 2020 год

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Новости

Возле Внукова откроется аутлет с премиум-бутиками и ресторанами Сдача объекта за 650 миллионов рублей назначена на 2020 год

Транспорт

В Москве появились три новые полосы для общественного транспорта

Новые выделенки запустили на Каширском, Киевском и Боровском шоссе.

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Транспорт

В Москве появились три новые полосы для общественного транспорта Новые выделенки запустили на Каширском, Киевском и Боровском шоссе.

Инфраструктура

На Киевском шоссе хотят отменить правые повороты на МКАД

Из-за планируемого введения выделенных полос на Киевском шоссе выезд на МКАД могут запретить.

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Инфраструктура

На Киевском шоссе хотят отменить правые повороты на МКАД Из-за планируемого введения выделенных полос на Киевском шоссе выезд на МКАД могут запретить.