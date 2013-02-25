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Новости

Роспотребнадзор закрыл доступ к блогу Kill Me Please

Власти нашли в нём пропаганду суицида

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Новости

Роспотребнадзор закрыл доступ к блогу Kill Me Please Власти нашли в нём пропаганду суицида