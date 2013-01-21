Кима Доткома оставили без вечеринки в честь открытия его партии
Избирком Новой Зеландии считает, что основатель файлообменника Megaupload мог использовать мероприятие для проведения незаконной агитации
Кима Доткома оставили без вечеринки в честь открытия его партии Избирком Новой Зеландии считает, что основатель файлообменника Megaupload мог использовать мероприятие для проведения незаконной агитации
Основатель Megaupload позволит артистам заработать в своём новом музыкальном сервисе
Предполагается, что Baboom будет запущен уже в ближайшие месяцы
Основатель Megaupload позволит артистам заработать в своём новом музыкальном сервисе Предполагается, что Baboom будет запущен уже в ближайшие месяцы
Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android
Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения
Братья Дуровы объявили конкурс на создание шифрованного мессенджера для Android Призовой фонд в размере от 3 млн до 5 млн рублей будет распределён между участниками, представившими наиболее качественные решения
Сооснователь Zynga Марк Пинкус выпустил музыкальный альбом
В него вошли три композиции c незатейливыми видеороликами: The Game of Business, I Dream to Disrupt и Hacker Blues
Сооснователь Zynga Марк Пинкус выпустил музыкальный альбом В него вошли три композиции c незатейливыми видеороликами: The Game of Business, I Dream to Disrupt и Hacker Blues
Основатель Megaupload Ким Дотком записывает собственный альбом
Первый трек с него он уже выложил в интернет
Основатель Megaupload Ким Дотком записывает собственный альбом Первый трек с него он уже выложил в интернет
Робби Уильямс продвигает файлообменник Mega Upload
В клипе он появился в куртке, на которой написано название ресурса