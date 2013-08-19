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Hite
Hite Ольга Киселёва — о новом корейском ресторане на улице 1905 года с возможностью готовить на барбекю за столом
Hite

Hite
Ольга Киселёва — о новом корейском ресторане на улице 1905 года с возможностью готовить на барбекю за столом

6 необычных хот-догов

6 необычных хот-договПовар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить хот-доги для домашней вечеринки: с фалафелем; колбаской в соусе карри; с кимчи; с луковым джемом и голубым сыром и ещё два вида

6 необычных хот-догов

6 необычных хот-догов
Повар Виктория Боярская рассказывает The Village, как приготовить хот-доги для домашней вечеринки: с фалафелем; колбаской в соусе карри; с кимчи; с луковым джемом и голубым сыром и ещё два вида

Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill
Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill Основатель журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами
Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill

Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill
Основатель журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами

Кимчи в Glenuill

Обновление меню в Glenuill на Садовой-Каретной

Кимчи в Glenuill
Обновление меню в Glenuill на Садовой-Каретной

Лапшичная «Рамен-Клаб»
Лапшичная «Рамен-Клаб» Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.
Лапшичная «Рамен-Клаб»

Лапшичная «Рамен-Клаб»
Владельцы ресторана японской кухни «Макото» открыли на Мясницкой маленькую лапшичную.

Ресторан «Кимчи»
Ресторан «Кимчи» Пулькоги, рамен, куксу, угорь и кимчи с рисом, удон и пиво — на «Белорусской» открылся ресторан корейской кухни.
Ресторан «Кимчи»

Ресторан «Кимчи»
Пулькоги, рамен, куксу, угорь и кимчи с рисом, удон и пиво — на «Белорусской» открылся ресторан корейской кухни.