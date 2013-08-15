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Apple могла приобрести разработчиков сенсоров для Kinect за $345 млн
Предполагается, что компания сможет использовать наработки PrimeSense в сфере 3D-визуализации для совершенствования собственного телевизора и расширения функций будущего поколения своих компьютеров
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Apple могла приобрести разработчиков сенсоров для Kinect за $345 млн Предполагается, что компания сможет использовать наработки PrimeSense в сфере 3D-визуализации для совершенствования собственного телевизора и расширения функций будущего поколения своих компьютеров
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Компания Microsoft позволит превратить любую ровную поверхность в тачскрин
По мнению разработчиков, технология позволит существенно преобразить всю индустрию интерактивных развлечений
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