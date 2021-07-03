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2021-07-03T18:30:19.000+03:00
3 июля 2021
В ММОМА пройдет фестиваль «Кино без барьеров»
2020-11-25T13:57:10.000+03:00
25 ноября 2020
В Москве пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью
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