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Самый популярный фильм у всех возрастных категорий оказался одинаковым
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Планы по колонизации Марса, нейросеть-картограф и соревнования по робо-сумо
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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«Афишу Mail.Ru» превратили в видеосервис
С сайта проекта убрали раздел с городскими мероприятиями, оставив только агрегатор онлайн-кинотеатров