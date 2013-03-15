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Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката
Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов
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Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов
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Кинотеатрам разрешили уменьшить число сеансов фильма «Время первых»
Ранее продюсеры и чиновники добились антиголливудских квот для картины
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Кинотеатрам разрешили уменьшить число сеансов фильма «Время первых» Ранее продюсеры и чиновники добились антиголливудских квот для картины
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Иностранных фильмов меньше не станет: депутаты отказались вводить квоту
Кинотеатры убедили депутатов отказаться от установления квоты 80% на показ российских фильмов
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