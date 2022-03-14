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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Церемонию вручения премии «Ника» перенесли на осень
14 марта 2022

Церемонию вручения премии «Ника» перенесли на осень

Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм с номинации на кинопремию из-за выдвижения на нее Алексея Навального
6 апреля 2021

Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм с номинации на кинопремию из-за выдвижения на нее Алексея Навального

«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм

Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»

«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»

Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

Картина поборется за приз среди фильмов на иностранном языке

«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

Объявлены номинанты кинопремии «Ника»

За звание «Лучший фильм» поборются «Про любовь» Анны Меликян и «Страна Оз» Василия Сигарева

Объявлены номинанты кинопремии «Ника»