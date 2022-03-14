6 апреля 2021
Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм с номинации на кинопремию из-за выдвижения на нее Алексея Навального
«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Сезар» за лучший иностранный фильм
Картина обошла американские «Ла-Ла Ленд» и «Дюнкерк», а также шведский «Квадрат»
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»
Больше всего номинаций получила «Форма воды» Гильермо дель Торо
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Картина поборется за приз среди фильмов на иностранном языке
Объявлены номинанты кинопремии «Ника»
За звание «Лучший фильм» поборются «Про любовь» Анны Меликян и «Страна Оз» Василия Сигарева