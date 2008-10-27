Фильмы недели: «Гравитация», «Вечное возвращение», «Астрал 2» Сандра Баллок и Джордж Клуни в космосе, новая Кира Муратова, продолжение одного из самых страшных ужастиков последних лет – Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Фильмы недели: «Гравитация», «Вечное возвращение», «Астрал 2» Сандра Баллок и Джордж Клуни в космосе, новая Кира Муратова, продолжение одного из самых страшных ужастиков последних лет – Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы в нашем прокате.
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Планы на осень: Фильмы, выставки, концерты, книги, новые кафе и марки Чего ждать от последних двух месяцев осени в московских кинотеатрах, ресторанах, магазинах, выставочных центрах и на концертных площадках — в планах The Village.
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на выходные: 21−23 июня Новые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 21−23 июня Новые выставки в «Гараже», Московский кинофестиваль, Depeche Mode и Green Day, последние дни «Обнажённых» в Пушкинском, день рождения Gipsy и «Ночь новых медиа» в числе заметных событий выходных.
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.
В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ Клуб открывает свои двери для любителей авторского кино!