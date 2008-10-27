Гид по Московскому кинофестивалю: 19 фильмов Гондри и Бертолуччи, Муратова и Балабанов, Вуди Аллен и Ривер Феникс, каннские призёры и лауреаты «Оскара», Игги Поп в кино и Годар в 3D — мы составили гид по ММКФ-2013.