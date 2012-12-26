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Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами
Менеджмент
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузамиСтуденты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
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Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами
Менеджмент

Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.

Новости

Кирилл Чеканов запустил приложение Hippflow для Google Glass

Оно выводит информацию о последних обновлениях проектов в формате, сравнимом с push-уведомлениями на мобильных телефонах

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Новости

Кирилл Чеканов запустил приложение Hippflow для Google Glass Оно выводит информацию о последних обновлениях проектов в формате, сравнимом с push-уведомлениями на мобильных телефонах

Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу
Менеджмент
Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.
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Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу
Менеджмент

Кирилл Чеканов (Hippflow): Как привлечь внимание к стартапу 17-летний Кирилл Чеканов придумал соцсеть Hippflow, где инвесторы могут следить за развитием стартапа (похожа на AngelList). Читателям H&F он дал 7 советов, как общаться с потенциальными партнёрами.